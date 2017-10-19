«Партнерство»: Пирамида рухнула, кого придавило?

В Прикамье вынесен приговор по делу «финансовой пирамиды». Речь идёт о кредитно-потребительском обществе "Партнерство", владелицу которой в местных СМИ прозвали "пермской Мавроди". От ее противоправной деятельности пострадали более тысячи пайщиков. Причиненный материальный ущерб составил порядка 194 миллионов рублей. Как установила полиция, женщина, используя служебное положение, организовала кредитный союз с признаками "финансовой пирамиды". «С июля 2002 по январь 2010 года были похищены деньги более тысячи человек. Уголовное дело расследовалось более шести лет», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Суд приговорил виновную к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Кроме этого, она обязана возместить причиненный потерпевшим ущерб.