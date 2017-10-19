Капля жизни

На территории Прикамья продолжает работу мобильный пункт переливания крови. С начала октября выездная бригада врачей уже побывала в Большой Соснове, Полазне, Култаево. На следующей неделе бригада медиков побывает также: 23 октября - в посёлке Менделеево, 24- в селе Карагай и 25 октября - в Оханске. Специалисты напоминают, что накануне и в день сдачи крови не следует употреблять спиртные напитки, а также жирную, жареную, острую и копченую пищу. В соответствии со статьей 186 трудового законодательства после каждого дня сдачи крови и ее компонентов донору предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года.