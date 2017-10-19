В Прикамье назвали самую опасную трассу
Автодорога «Пермь-Екатеринбург» признана самой опасной среди 5 федеральных трасс, которые проходят через территорию Прикамья. Согласно данным госавтоинспекции, с начала года здесь произошло 82 ДТП, в которых погибли 16 человек, 113 получили ранения. Автодорога «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7» стала второй по количеству аварий (52 ДТП унесли жизни 18 человек, еще 78 пострадали). «Нытва-Кудымкар» находится на третьей позиции. На автодороге «Кострома – Шарья – Киров – Пермь Р-243» с начала года зарегистрировано 4 ДТП без погибших. Отметим, что на трассе «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа» за январь-сентябрь не произошло ни одной аварии.
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