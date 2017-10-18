Губернатор встретится с работниками «Ремпутьмаш»
Губернатор края Максим Решетников проведет личную встречу с работниками пермского предприятия «Ремпутьмаш» , чтобы обсудить текущий вопрос о строительстве на месте завода здания художественной галереи. По предварительной информации, встреча состоится в ближайший четверг. В СМИ появилась информация о том, что сотрудники завода «Ремпутьмаш» в Перми записали видеообращение к президенту, а также направили в его адрес письмо, в котором просят обратить внимание на ситуацию вокруг демонтажа горнозаводской ветки. По информации работников, они могут потерять рабочие места, поэтому просят не сносить завод и не демонтировать пути.
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