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Пермь собрала «Лидеров перемен»

дети

В Перми соберутся лидеры дошкольного образования  со всей страны. В столице  Прикамья начинает работу Всероссийский форум «Лидеры перемен». Всего ожидается около  500 делегатов  из самых разных регионов страны.  Пермский край представят руководители дошкольных образовательных учреждений из Перми, Ныроба, Чайковского, Соликамска, Александровска.  Организаторами этого  широкомасштабного проект, призванный дать новый вектор развитию дошкольного образования, выступают департамент образования администрации Перми совместно с учреждением дополнительного профессионального образования «Центр развития системы образования» и при поддержке Министерства образования и науки Пермского края. 

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 18.10.2017 в 13:40 в рубрике - Радио Пермского края

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