Пермь собрала «Лидеров перемен»
В Перми соберутся лидеры дошкольного образования со всей страны. В столице Прикамья начинает работу Всероссийский форум «Лидеры перемен». Всего ожидается около 500 делегатов из самых разных регионов страны. Пермский край представят руководители дошкольных образовательных учреждений из Перми, Ныроба, Чайковского, Соликамска, Александровска. Организаторами этого широкомасштабного проект, призванный дать новый вектор развитию дошкольного образования, выступают департамент образования администрации Перми совместно с учреждением дополнительного профессионального образования «Центр развития системы образования» и при поддержке Министерства образования и науки Пермского края.
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