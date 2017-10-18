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Школьникам о пенсии

   пенсионный фонд

 Пенсионный фонд России запустил обучающий интернет-ресурс для школьников. Сайт поможет школьникам и студентам разобраться в вопросах формирования будущей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые необходимо предпринять для этого. Например, как получить СНИЛС или выбрать подходящий вариант пенсионных отчислений. Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены на сайте в виде жизненных ситуаций, изучив которые очень просто запомнить, как поступить в том или ином случае, чтобы пенсионные средства формировались в более высоком размере. Сайт будет  полезен и родителям, для которых подготовлено несколько разделов с информацией про оформление пенсии или, например, использование материнского капитала для её увеличения.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.10.2017 в 13:20 в рубрике - Радио Пермского края

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