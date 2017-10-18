Работа есть!

В Мотовилихинском районе 18 октября пройдут сразу две ярмарки вакансий. Прийти на них могут все желающие, кто ищет работу. Здесь можно будет пообщаться напрямую с представителем работодателя, задать все интересующие вопросы, показать себя и, возможно, получить приглашение на дальнейшее собеседование. Так, работодатель ООО «Кувертюр» предложит свободные рабочие места по профессиям пекаря и разнорабочего. Эта ярмарка вакансий состоится в Мотовилихинском отделе Центра занятости населения Перми по адресу: ул. 1905 года, 1, каб. № 12, с 10:00 до 10:40. С 10:00 до 12:00 свои вакансии предложит ПАО «Мотовилихинские заводы» по адресу: ул. 1905 года, 35. Работодатель будет искать специалистов на работу токаря, контролера станочных и слесарных работ, контролера сборочно-монтажных и ремонтных работ.