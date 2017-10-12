Преподавателям края вручили государственные награды
По поручению Президента Владимира Путина губернатор Пермского края Максим Решетников вручил преподавателям высшей школы Прикамья государственные награды. Заведующей кафедрой терапевтической стоматологии Пермского медуниверситета Ольге Гилевой присвоено звание заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации. Заведующему кафедрой аналитической химии классического университета Михаилу Дегтеву – звание заслуженного работника высшей школы. Заведующему кафедрой физической культуры Пермской сельскохозяйственной академии Сергею Яковлеву – звание заслуженного работника физической культуры. Губернатор подчеркнул, что присвоение званий – заслуженная оценка профессионализма, многолетней научной, преподавательской и исследовательской деятельности. И еще одно доказательство того, что Пермский край может гордиться своими педагогами и врачами!
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