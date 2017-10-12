В Березниках начался Барби-бум
В Березниках сегодня начинается самый настоящий Барби-бум. Дело в том, что в Музее истории народного образования по ул. Монтажников, 5 открывается удивительно красивая выставка кукол, которая покажет историю возникновения фэшн-куклы и ее развитие в зависимости от моды и изменения роли женщины в обществе. Модные куклы появились в 60-х годах прошлого столетия и на многие десятилетия заняли прочное место в играх детей, а затем в на полках коллекционеров. На выставке будут представлены 62 модели из разных стран мира, выпущенные в самые разные года. А также прародительница Барби - немецкая кукла Бильд Лилли, которая появилась за несколько лет до возникновения Барби. Этот уникальный экспонат прислал в Березники московский коллекционер Максим Рязанцев.
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