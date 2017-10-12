В Перми объявили войну серым зарплатам
Сегодня во всех районах Перми прокуратура совместно с Пермским крайсовпрофом в рамках всемирного дня действий "За достойный труд!" проводят "горячие линии" по вопросам легализации трудовых отношений ("серой зарплаты"), соблюдения прав граждан на своевременное и полном объеме вознаграждение за труд, охрану труда. Вопросы можно задать по электронной почте.
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