Судебные приставы проводят День единого приёма

Судебные приставы приглашают жителей Пермского края принять участие в Дне единого приёма граждан, который пройдёт завтра, 12 октября. Для приёма посетителей будут открыты двери аппарата УФССП России по Пермскому краю, а также во всех городских и районных отделах Управления.

Приём граждан будет осуществляться с 14:00 до 20:00. Во время визита на приём заявителю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Адрес УФССП России по Пермскому краю - г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 28. Адреса структурных подразделений, находящихся в районах края, можно узнать на сайте Управления во вкладке «Контакты».