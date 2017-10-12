← Пермяки отправились на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
Судебные приставы проводят День единого приёма
Судебные приставы приглашают жителей Пермского края принять участие в Дне единого приёма граждан, который пройдёт завтра, 12 октября. Для приёма посетителей будут открыты двери аппарата УФССП России по Пермскому краю, а также во всех городских и районных отделах Управления.
Приём граждан будет осуществляться с 14:00 до 20:00. Во время визита на приём заявителю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Адрес УФССП России по Пермскому краю - г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 28. Адреса структурных подразделений, находящихся в районах края, можно узнать на сайте Управления во вкладке «Контакты».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Пермяки отправились на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
Обмани грипп
Реконструкция дороги Кунгур-Соликамск идет с опережением графика
Пенсионерам поднимут прожиточный минимум
Пермская галерея знакомит малышей с миром искусства
Пермские вузы выбирают «Суперпервокурсника–2017»
Контрольно-счетная палата проверила продуктовый запас Перми
Обещания не тушёнка
Неисправные автобусы отправили на штраф-стоянку
В Прикамье осудят банду чёрных риелтеров
Добавить комментарий: