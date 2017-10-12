Пермяки отправились на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

На Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи отправилась делегация Пермского края. В Сочи уже находятся 50 наших волонтёров. Аккредитацией, помощью на церемонии открытия и закрытия фестиваля, сопровождением участников, логистикой, переводом займутся студенты и выпускники пермских вузов, активисты волонтерских проектов и организаций, представители работающей молодежи Прикамья. Все они прошли специальную подготовку и отбор.

Масштабный международный форум пройдёт с 14 по 22 октября. Ожидается, что гостями Сочи станут более 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира.