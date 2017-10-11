Обмани грипп

С начала октября показатель заболеваемости ОРВИ в Прикамье снизился на 2,4%. На сегодняшний день в крае зарегистрировано 22,8 тысяч заболевших. Эпидемиологи напоминают, что основным средством профилактики гриппа является вакцинация. В настоящее время прививки проводятся в поликлиниках по месту прикрепления медицинского страхового полиса, мед кабинетах детских дошкольных организаций, организаций общего, среднего специального и высшего образования, здравпунктах, возможно проведение вакцинации по месту работы с привлечением прививочных бригад. Как сообщило региональное управление Роспотребнадзора, в Прикамье прививки поставили более 567 тысяч человек, что составляет 21,5%.