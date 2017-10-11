Реконструкция дороги Кунгур-Соликамск идет с опережением графика

Реконструкция автодороги Кунгур-Соликамск на участке "Березники-Соликамск" идет с опережением графика. Строительно-монтажные работы на этом участке планируется завершить в 2019 году. В 2017-м на эту дорогу выделено 333 миллиона рублей. Заказчиком работ выступает «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». Проектом предусмотрено создание качественной асфальтобетонной автодороги с ливневыми отводами, наружным освещением и переустройством сети ЛЭП. Кроме того, трасса должна будет вписаться в существующую развязку примыкающей к ней дороги из Березников. Губернатор края Максим Решетников распорядился жестко контролировать эффективность расходования бюджетных средств на ремонт дорог и призвал руководство муниципалитетов лично выезжать на объекты, контролировать подрядчиков, следить за исполнением сроков. Один из инструментов контроля, внедренных по указанию главы региона, портал «Управляем вместе». Каждый житель региона может войти в группу общественного контроля: контролировать сроки и качество работ.