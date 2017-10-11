Пенсионерам поднимут прожиточный минимум
Глава региона внес в Законодательное собрание законопроект об установлении нового прожиточного минимума пенсионера, требуемого для расчета социальной доплаты к пенсии на 2018 год. Прожиточный минимум предлагается повысить до 8 тысяч 503 рублей. Как сообщается в финансово-экономическом обосновании проекта, эта сумма рассчитана в том числе на основе динамики регионального индекса потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Проект предлагается принять на октябрьском пленарном заседании в первом чтении. Если депутаты его поддержат, закон вступит в силу с 1 января. В III квартале 2017 года в Прикамье величина прожиточного минимума пенсионера составляла 8 279 рублей.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Пермская галерея знакомит малышей с миром искусства
Пермские вузы выбирают «Суперпервокурсника–2017»
Контрольно-счетная палата проверила продуктовый запас Перми
Обещания не тушёнка
Неисправные автобусы отправили на штраф-стоянку
В Прикамье осудят банду чёрных риелтеров
Чайковский оказался во власти стихии
Операция «Автобус»: На чем возят пассажиров?
Прикамской медицине поставят оценку
«Сказариум» получит зимнюю прописку
Добавить комментарий: