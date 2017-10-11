Пенсионерам поднимут прожиточный минимум

Глава региона внес в Законодательное собрание законопроект об установлении нового прожиточного минимума пенсионера, требуемого для расчета социальной доплаты к пенсии на 2018 год. Прожиточный минимум предлагается повысить до 8 тысяч 503 рублей. Как сообщается в финансово-экономическом обосновании проекта, эта сумма рассчитана в том числе на основе динамики регионального индекса потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Проект предлагается принять на октябрьском пленарном заседании в первом чтении. Если депутаты его поддержат, закон вступит в силу с 1 января. В III квартале 2017 года в Прикамье величина прожиточного минимума пенсионера составляла 8 279 рублей.