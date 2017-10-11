Пермская галерея знакомит малышей с миром искусства

Пермская галерея намерена всерьёз заняться духовным воспитанием детей. В Перми стартовал новый цикл музыкально-образовательных занятий для мам и малышей «Слышать краски, видеть музыку». Программа состоит из музыкально-развивающих занятий и концертов. Первое знакомство с миром искусства происходит через понятные ребенку явления – времена года, животный и растительный мир, чувства и эмоции человека. Каждая программа исполняется дважды для разных возрастных аудиторий.

10 октября малыши от 0 до 3 лет пришли на занятие "Цвета и звуки осени". Малыши представляли образы осенней природы, слушая музыку Вивальди, Чайковского, Прокофьева, увидели осенние пейзажи Левитана и Туржанского из коллекции Пермской галереи. Также мам и малышей ждали подвижные игры и творческие задания.



15 октября, в воскресенье, состоится концерт "Восточные сказки". В программе «Миниатюры для струнного квартета» грузинского композитора Сулхана Цинцадзе.

Играть для детей и родителей будут Роберт Брем (скрипка), Екатерина Путря (скрипка), Зоя Каракуца (альт), Роман Ефимов (виолончель).

Концертная программа исполняется дважды: в 11:30 для малышей 0 – 3 лет, в 13:00 – для детей с 4 лет.