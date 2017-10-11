Пермские вузы выбирают «Суперпервокурсника–2017»

Первокурсники всех пермских вузов поборются за звание лучшего. В Пермском университете проходит межвузовский конкурс "Суперпервокурсник–2017". Впервые проект был реализован в 2013 году активистами профсоюзной организации студентов Пермского университета, которые проводят его уже на протяжении пяти лет совместно с администрацией университета и студентами-волонтерами. В этом году конкурс пройдет за счет средств федеральной программы развития деятельности студенческих объединений.

Конкурс «Суперпервокурсник» - уникальный проект Профкома студентов ПГУ, дающий возможность новоиспеченным студентам разных вузов Перми попробовать себя во всех сферах студенческой жизни: творчестве, спорте, журналистике, проектной деятельности и интеллектуальных играх.