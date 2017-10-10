Контрольно-счетная палата проверила продуктовый запас Перми

Контрольно-счетная палата Перми выявила нарушения при использовании средств, выделенных на восполнение, обновление, хранение и содержание продуктового запаса и имущества гражданской обороны. Как установили аудиторы, цена контрактов на субаренду помещений для хранения продовольственного запаса и имущества гражданской обороны почти на 50% превышает сложившийся рыночный уровень. Это повлекло неэффективные расходы бюджета города Перми в сумме 530 тыс. руб. При проверке исполнения заключенных муниципальных контрактов также были выявлены неэффективные расходы на общую сумму 190 тыс. руб. Лабораторными исследованиями установлено, что отдельные партии продуктов питания, находящихся в составе продуктового запаса, не отвечают требованиям пищевой безопасности.