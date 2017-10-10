Обещания не тушёнка
В Арбитражном суде состоялось рассмотрение иска о признании банкротом ООО «Свинокомплекс Пермский» (арендатор комплекса входит в омскую группу «Синергия»). Суд ввел наблюдение в отношении компании сроком на шесть месяцев. Временным управляющим назначен Евгений Мосюров. Дело начато по иску ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь» в октябре 2016 года, их требование составляет 43,4 млн руб. В дело также пытается вступить Межрайонная инспекция ФНС с требованием в 62,1 млн руб.
Ранее региональный минсельхоз поддержал требование о введении банкротства «Свинокомплекса Пермского». В ведомстве заявляли, что поддерживают введение наблюдения: это позволит выявить реальную финансовую ситуацию. 21 сентября арбитраж наложил ограничение в виде ареста 8 тыс. свиней, которые арендует у края ООО «Свинокомплекс Пермский», в рамках рассмотрения иска о банкротстве.
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