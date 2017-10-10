Неисправные автобусы отправили на штраф-стоянку

В Перми по меньшей мере три автобуса были сняты с рейса и отправлены на штраф-стоянки в ходе рейда ГИБДД у Центрального рынка. В рамках профилактической операции «Автобус» в транспортных средствах найдены серьёзные неисправности в рулевом управлении и тормозной системе. Пассажирам пришлось пересесть на другие автобусы. В ГИБДД реально обеспокоены техническим состоянием общественного транспорта Перми, поэтому намерены еженедельно в разных точках краевой столицы проводить подобные рейды по безопасности. Снятые с маршрутов машины станут предметом отдельного разбирательства. Наказание, в первую очередь, понесёт должностное лицо, выпустившее неисправное транспортное средство в рейс. Санкции будут применены и к компании-перевозчику.