В Прикамье осудят банду чёрных риелтеров
В Прикамье осудят банду чёрных риелтеров. Как сообщает пресс-служба краевого управления МВД, полицейские управления завершили расследование уголовного дела в отношении 7 жителей Прикамья. Черные риелторы регистрировали квартиры, чьи собственники умерли, на знакомых, ведущих асоциальный образ жизни. В дальнейшем жилье продавалось добросовестным покупателям, а вырученные деньги распределялись между соучастниками. Следствию известно об 11 преступных эпизодах. Ущерб от действий мошенников превысил 24 млн рублей. Уголовное дело уже передано в суд.
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