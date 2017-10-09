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← Операция «Автобус»: На чем возят пассажиров?

Чайковский оказался во власти стихии

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Чайковский

Чайковский оказался во власти стихии. Ураганный ветер снес в городе рекламные щиты, повалил деревья в дворах домов, а в здании, где находится Чайковская Детско-юношеская спортшкола ....снесло крышу. Все обстоятельства происшествия сообщила по телефону руководитель пресс-службы краевого МЧС Оксана Бутина.          

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 09.10.2017 в 17:52 в рубрике - Радио Пермского края

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