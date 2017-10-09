Чайковский оказался во власти стихии
Чайковский оказался во власти стихии. Ураганный ветер снес в городе рекламные щиты, повалил деревья в дворах домов, а в здании, где находится Чайковская Детско-юношеская спортшкола ....снесло крышу. Все обстоятельства происшествия сообщила по телефону руководитель пресс-службы краевого МЧС Оксана Бутина.
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