Операция «Автобус»: На чем возят пассажиров?
На территории Пермского края проходит ежегодная операция «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции проверяют городские и пригородные маршруты. Как правило, нарушения, которые выявляются дорожной полицией, стандартны. Самое распространённое - это техническое состояние автобусного парка. Прямо на рейсе инспекторы ДПС проверяли работу рулевого управления, тормозных колодок, габаритных огней, наличие документов на техосмотр. У многих машин стоит разная резина, протекторы изношены. В результате выявлены десятки нарушений, владельцы автобусов будут оштрафованы, а в случае повторных нарушений могут быть лишены лицензии на право осуществления пассажирских перевозок.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Прикамской медицине поставят оценку
«Сказариум» получит зимнюю прописку
Комиссия FIBA осмотрит спортивные объекты Перми
«ПАРМА» сыграла вничью с французской «ESSM Le Portel»
Рог изобилия: Каким будет новый бюджет края?
Остановись до переезда
Давайте жить дружно
Муниципальный приют раздаёт щенков
Эпопея с ИКЕА продолжается
В Мотовилихе работают группы здоровья
Добавить комментарий: