Операция «Автобус»: На чем возят пассажиров?

На территории Пермского края проходит ежегодная операция «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции проверяют городские и пригородные маршруты. Как правило, нарушения, которые выявляются дорожной полицией, стандартны. Самое распространённое - это техническое состояние автобусного парка. Прямо на рейсе инспекторы ДПС проверяли работу рулевого управления, тормозных колодок, габаритных огней, наличие документов на техосмотр. У многих машин стоит разная резина, протекторы изношены. В результате выявлены десятки нарушений, владельцы автобусов будут оштрафованы, а в случае повторных нарушений могут быть лишены лицензии на право осуществления пассажирских перевозок.