Прикамской медицине поставят оценку

В Прикамье началась независимая оценка медицинских организаций. Всего будет проверено 146 больниц по всему региону. Исследователи проверят благоустройство и доступность медорганизаций для людей с особыми потребностями, работу сайтов, обращение персонала с пациентами, время ожидания записи на прием. Для этого в каждой больнице будут проведены натурные наблюдения, эксперименты, опросы пациентов. Кроме того, оценить работу лечебных учреждений просят самих жителей Прикамья. Для этого необходимо заполнить анкету в электронном виде, которые сразу поступят в Минздрав России. И чем больше людей заполнит анкеты, тем более правдивой окажется оценка больниц. Цель исследования – выяснить реальную удовлетворенность людей медицинской помощью, то есть понять, насколько жителям конкретного района, города или поселка удобно пользоваться услугами местных больниц. Результатом анкетирования должны стать конкретные предложения по улучшению ситуации. Исследование проводит центр «ГРАНИ» при поддержке краевого минздрава и под контролем его общественного совета.