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← Комиссия FIBA осмотрит спортивные объекты Перми

«Сказариум» получит зимнюю прописку

сказариум

Краевые власти обсуждают «зимний» вариант продолжения проекта Большого летнего фестиваля «Сказариум». Шатёр «Лето-Парка», проработавший на пермской эспланаде два с половиной месяца, закрылся 1 октября. В «Сказариуме» читали сказки: удмуртские, татарские, башкирские, коми-пермяцкие, прикамские, русские, арабские. В программе были тексты Павла Бажова, истории про ёжика и медвежонка Сергея Козлова, книга «Мартин не плачет» Линор Горалик, «Всамделишные сказки» Ольги Арматынской. Здесь проходили лекции, концерты, спектакли и кинопоказы: всего более 130 событий. Проект пользовался большой популярность у пермяков, и сейчас обсуждается возможность возобновить его в немного изменённом формате. Предположительно, «Сказариум» будет работать в Перми с ноября по апрель в тёплом шатре. Подробности станут известны в ближайшее время.

Метки: в Перми, Культура

Опубликовано: 05.10.2017 в 14:05 в рубрике - Радио Пермского края

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