«Сказариум» получит зимнюю прописку

Краевые власти обсуждают «зимний» вариант продолжения проекта Большого летнего фестиваля «Сказариум». Шатёр «Лето-Парка», проработавший на пермской эспланаде два с половиной месяца, закрылся 1 октября. В «Сказариуме» читали сказки: удмуртские, татарские, башкирские, коми-пермяцкие, прикамские, русские, арабские. В программе были тексты Павла Бажова, истории про ёжика и медвежонка Сергея Козлова, книга «Мартин не плачет» Линор Горалик, «Всамделишные сказки» Ольги Арматынской. Здесь проходили лекции, концерты, спектакли и кинопоказы: всего более 130 событий. Проект пользовался большой популярность у пермяков, и сейчас обсуждается возможность возобновить его в немного изменённом формате. Предположительно, «Сказариум» будет работать в Перми с ноября по апрель в тёплом шатре. Подробности станут известны в ближайшее время.