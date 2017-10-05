Комиссия FIBA осмотрит спортивные объекты Перми
В Пермь прибывает комиссия FIBA, которая осмотрит спортивные объекты Перми (УДС «Молот» и СК им. Сухарева), а также гостиницы. Визит связан с подготовкой чемпионата мира по баскетболу в 2023 году. Пермь рассматривается в качестве одного из городов, в которых могут пройти матчи турнира. В октябре оценочная комиссия посетит все объекты в странах-кандидатах на проведение чемпионата. Хозяин Кубка мира - 2023 будет объявлен 9 декабря.
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