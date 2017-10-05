«ПАРМА» сыграла вничью с французской «ESSM Le Portel»

Европейский баскетбол снова в Перми! Накануне на площадке Универсального Дворца спорта «Молот» состоялась встреча баскетбольного клуба «Парма» с французским клубом "ESSM Le Portel”. Первый поединок между соперниками завершился вничью 74:74.

Ответная игра состоится во Франции 10 октября. Но перед матчем Кубка Европы ФИБА, "ПАРМА" сыграет в Санкт-Петербурге, где 8 октября матчем с "Зенитом" для нашей команды стартует Единая Лига ВТБ.

Пермяки продолжают бороться за Кубок Европы.

Напомним, что клуб «Парма» в этом году дебютировал в европейском турнире. Ранее они одержали две победы над македонской командой «Работнички».

Пермские спортсмены уже однажды держали в своих руках этот престижный трофей - в 2006-м году Кубок Европы FIBA выиграли баскетболисты пермского клуба «Урал-Грейт».