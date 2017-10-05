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«ПАРМА» сыграла вничью с французской «ESSM Le Portel»

 баскетбол

 Европейский баскетбол снова в Перми! Накануне на площадке Универсального Дворца спорта «Молот» состоялась встреча баскетбольного клуба «Парма» с французским клубом "ESSM Le Portel”. Первый поединок между  соперниками завершился вничью 74:74. 

Ответная игра состоится во Франции 10 октября. Но перед матчем Кубка Европы ФИБА, "ПАРМА" сыграет в Санкт-Петербурге, где 8 октября матчем с "Зенитом" для нашей команды стартует Единая Лига ВТБ.

Пермяки продолжают бороться за Кубок Европы. 

Напомним, что клуб «Парма» в этом году дебютировал в европейском турнире. Ранее они одержали две победы над македонской командой «Работнички».

Пермские спортсмены уже однажды держали в своих руках этот престижный трофей - в 2006-м году Кубок Европы FIBA выиграли баскетболисты пермского клуба «Урал-Грейт».

Метки: в Перми, Спорт, в России, В мире

Опубликовано: 05.10.2017 в 10:57 в рубрике - Радио Пермского края

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