«ПАРМА» сыграла вничью с французской «ESSM Le Portel»
Европейский баскетбол снова в Перми! Накануне на площадке Универсального Дворца спорта «Молот» состоялась встреча баскетбольного клуба «Парма» с французским клубом "ESSM Le Portel”. Первый поединок между соперниками завершился вничью 74:74.
Пермяки продолжают бороться за Кубок Европы.
Напомним, что клуб «Парма» в этом году дебютировал в европейском турнире. Ранее они одержали две победы над македонской командой «Работнички».
Пермские спортсмены уже однажды держали в своих руках этот престижный трофей - в 2006-м году Кубок Европы FIBA выиграли баскетболисты пермского клуба «Урал-Грейт».
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