Рог изобилия: Каким будет новый бюджет края?

В Заксобрание внесен проект бюджета регионального бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Доходы бюджета в 2018 году запланированы в размере 115,6 млрд рублей, в 2019 – 118,9 млрд, в 2020-м – 122,8 млрд. Большую часть доходов составят поступления по налогам на прибыль и имущество организаций и по налогу на доходы физлиц. Расходы в 2018-м составят 121,5 млрд, в 2019-м – 128 млрд, в 2020-м – 128,6 млрд рублей. Более 70 % расходов направлено на социальные статьи бюджета. Бюджет сохранит свой дефицитный характер. Для обеспечения сбалансированности бюджета краевое правительство предполагает использовать кредиты банков. После рассмотрения проекта бюджета парламентскими комитетами, «главный финансовый документ» будет внесён в повестку дня пленарного заседания Законодательного собрания края для принятия в первом чтении.