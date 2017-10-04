Остановись до переезда

В октябре в Прикамье пройдет совместная акция железнодорожников и сотрудников ГИБДД «Остановить нарушителя!». Ее цель – привлечь внимание автомобилистов и общественности к вопросам транспортной безопасности, необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. С начала года на территории края зафиксировано 112 случаев грубых нарушений водителями автотранспорта правил дорожного движения. Каждое такое нарушение могло привести к ДТП с тяжелейшими последствиями. ОАО «РЖД» придает большое значение вопросу обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах, работе по улучшению их технического состояния и внедрению новых технических средств, направленных на снижение аварийности, однако положение дел, в том числе и на переездах Пермского региона Свердловской железной дороги, продолжает вызывать тревогу.