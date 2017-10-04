Давайте жить дружно

В Орджоникидзевском отделе управления ЗАГС администрации Перми открылась комната примирения. В ней супруги, которые собрались разводиться, могут еще раз все обдумать и, возможно, пересмотреть свое решение. Это новый опыт для Перми и России в целом, который запущен в некоторых регионах и уже показал свою эффективность. «Для того, чтобы договориться, нужно разговаривать друг с другом. Если не получается, нужен посредник, задача которого наладить коммуникацию между сторонами, чтобы они могли услышать друг друга, найти выход из сложной ситуации, восстановить свои отношения», - отмечают в городском управлении ЗАГС. В комнате примирения будут работать медиаторы – дипломированные специалисты, помогающие разобраться в семейном конфликте. Встречи проходят только по желанию супругов в согласованное с ними время. Записаться на посещение комнаты примирения можно по телефонам: 274-55-08, 274-57-41.