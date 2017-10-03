Муниципальный приют раздаёт щенков
В Перми муниципальный приют раздаёт щенков. Новых хозяев здесь ждут более 100 пёсиков. Выбрать «четвероного друга» можно непосредственно в приюте по адресу: улица Соликамская, 271 или на сайте "Природа города Перми". Все взрослые собаки имеют устойчивую психику и приучены к человеку. Животным поставлены прививки, а также они все стерилизованы. Забрать собаку домой может любой совершеннолетний житель Перми.
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