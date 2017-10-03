Эпопея с ИКЕА продолжается
Пермь не вошла в планы Икеа до 2019 года. Согласно представленным компанией «IKEA Russia» планам торговые центры будут увеличены в Москве и Краснодаре, новые будут построены в Санкт-Петербурге и Челябинске. Пермь в список городов для развития сети не вошла. Напомним, ритейлер до 2016 года планировал построить в Перми гипермаркет. Власти Перми предложили компании участок в микрорайоне Ива, где 80 га арендует холдинг «Девелопмент-Юг». Для возведения торгового центра был запущен процесс смены зонирования части территории. Уже после изменения зонирования шведская компания отказалась от планов по строительству торгового центра.
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