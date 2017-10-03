В Мотовилихе работают группы здоровья
В Мотовилихе открылись бесплатные группы здоровья. С начала октября в общественных центрах и на спортплощадках района будут проводиться бесплатные занятия по общей физической подготовке для людей среднего и старшего возраста. В программу входят упражнения с элементами гимнастики и аэробики, которые подходят абсолютно всем: наклоны, растяжка, работа с различными группами мышц, зарядка на фитболе, умеренные кардионагрузки. Занятия будет проводить опытный тренер-инструктор. Занятия проходят по пяти адресам: улица КИМ, 72, бульвар Гагарина, 58в, бульвар Гагарина, 32а, улица Постаногова, 7 и улица Гашкова, 41а. Уточнить расписание занятий можно в районном отделе по культуре, спорту и молодежной политике по телефону 260-44-30.
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