В ПГУ пройдет День встречи выпускников

В Пермском университете пройдет день встречи выпускников, приуроченный к 101-му дню рождения Первого на Урале. В этот день выпускники разных лет смогут побывать на обзорных экскурсиях по кампусу, посетить ботанический сад и музеи Пермского университета. На специально организованной книжной ярмарке будут представлены работы выпускников вуза. В кинозале будет демонстрироваться фильмы 1980-х годов от «Геофакфильм» и видео-творчество 2010-х от студии «Птах». Для всех желающих будет открыта выставка шаржей и фотовыставка. На факультетах пройдут научно-популярные лекции «Наука: вчера и сегодня». Кульминацией праздника станет концерт «Легенды студклуба» и КВН-игра на кубок ректора между командами естественных и гуманитарных факультетов. После концерта свою работу начнет клуб авторской песни. Организует День встречи, который намечен на 14 октября, «Содружество выпускников Пермского университета». Мероприятия из студклуба ПГНИУ будет транслироваться в прямом эфире на сайте вуза.