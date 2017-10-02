В течение октября-ноября Почта России в отделениях по всей стране проведет акцию «Читаем с почтой», направленную на поддержку периодической печати. В почтовых отделениях читателям по привлекательным ценам будет доступен широкий ассортимент периодических изданий, а также книг самой разной тематики и жанров. При покупке газетно-журнальной продукции на сумму более 100 рублей клиент получит в подарок сборник кроссвордов, при покупке книг на сумму более 500 рублей – книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде отделения Почты России.