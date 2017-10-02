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Пермяки увидят Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA

кубок

В Пермь впервые приедет Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. 3 и 4 октября трофей будет выставлен в Спорткомплексе имени Сухарева. Посмотреть и сфотографироваться с кубком пермяки смогут в порядке живой очереди или по бесплатным приглашениям (все подробности - на сайте проекта). Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA – это переходной приз, вручаемый победителям мирового первенства. Он сделан из чистого золота, весит 6,175 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. Напомним, официальная церемония старта тура Кубка Чемпионата мира по футболу состоялась 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники» в Москве. После этого легендарный трофей отправился в путешествие. За 123 дня он преодолеет более 27 тысяч километров и сменит 11 часовых поясов. В Перми кубок пробудет три дня.  

Метки: в Перми, в России, В мире

Опубликовано: 02.10.2017 в 18:03 в рубрике - Радио Пермского края

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