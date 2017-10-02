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Пермский край представит 6 проектов на международном газовом форуме

   газовый форум

 Представительная делегация промышленных предприятий Прикамья отправилась в Санкт-Петербург, где завтра открывается Международный газовый форум.  Пермский край представлен на Форуме уже второй год подряд и является единственным регионом, представляющим продукцию предприятий на площадке объединенной экспозиции региона.  В этом году будет представлено шесть проектов, которые курирует краевой Минпромторг. Это «Новые фитинговые технологии», «НПО «Искра», «Инверсия-сенсор», «Чусовской завод по восстановлению труб» и «Пермский национальный исследовательский политехнический университет». Отдельным блоком выступит Фонд «Региональный центр инжиниринга». Фонд является участником проектов повышения производительности труда и представит на Форуме единый каталог продукции и уникальных компетенций предприятий Пермского края.  Ожидается, что губернатор Максим Решетников примет участие в форуме 5 октября, на 6-е октября запланирована встреча с Председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

 

Метки: в Перми, в России, Экономика

Опубликовано: 02.10.2017 в 17:23 в рубрике - Радио Пермского края

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