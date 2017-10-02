Пермский край представит 6 проектов на международном газовом форуме

Представительная делегация промышленных предприятий Прикамья отправилась в Санкт-Петербург, где завтра открывается Международный газовый форум. Пермский край представлен на Форуме уже второй год подряд и является единственным регионом, представляющим продукцию предприятий на площадке объединенной экспозиции региона. В этом году будет представлено шесть проектов, которые курирует краевой Минпромторг. Это «Новые фитинговые технологии», «НПО «Искра», «Инверсия-сенсор», «Чусовской завод по восстановлению труб» и «Пермский национальный исследовательский политехнический университет». Отдельным блоком выступит Фонд «Региональный центр инжиниринга». Фонд является участником проектов повышения производительности труда и представит на Форуме единый каталог продукции и уникальных компетенций предприятий Пермского края. Ожидается, что губернатор Максим Решетников примет участие в форуме 5 октября, на 6-е октября запланирована встреча с Председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.