Сертификат в помощь

В департаменте социальной политики администрации Перми напоминают, что организовать отдых и оздоровление детей во время осенних каникул родители смогут, воспользовавшись бюджетной поддержкой в виде сертификата. Летом для школьников Перми работало более 200 лагерей разного вида. За этот период отдохнуло и оздоровилось более 68,5 тысяч пермских ребят, из них более 22,7 тысяч человек воспользовались бюджетной поддержкой. Осенью, как и летом, родители могут получить поддержку в виде сертификатов. Напомним, такая помощь оказывается из бюджетов двух уровней. Средства на приобретение путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления или санаторно-оздоровительный детский лагерь заложены в краевом бюджете. Для путевок в лагерь досуга и отдыха или детский лагерь палаточного типа – в бюджете города. Для того, чтобы получить сертификат в загородный лагерь отдыха и оздоровления, санаторно-оздоровительный детский лагерь или лагерь досуга и отдыха, необходимо с пакетом необходимых документов обратиться в департамент социальной политики администрации Перми по адресу: улица Пермская, 60, кабинет №3. Получить консультацию по отдыху и оздоровлению детей можно в департаменте социальной политики администрации Перми по адресу: улица Пермская, 60, кабинет №8. Телефон: 212-10-15.