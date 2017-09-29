В Осинском районе проходит акция, посвящённая году экологии. "Осинское лесничество" при поддержке Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края на территории охраняемого ландшафта регионального значения "Осинская лесная дача" организует акцию "Живи, лес!". Приглашаются все неравнодушные жители района к участию в уборке лесного фонда от бытового мусора. Сбор участников акции в 13.00 часов у въезда в Осинскую лесную дачу д.Субботина.