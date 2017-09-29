В Перми стартует проект «120/80». Именно эти цифры свидетельствуют о нормальном артериальном давлении у человека. Так Пермский краевой центр профилактики здоровья отметит Всемирный день здоровья.

"Наши специалисты разработали «Дневники измерения артериального давления», заполняя их, любой человек сможет самостоятельно выявить отклонения в своем здоровье и вовремя обратиться к врачу, - рассказали в центре.Такие дневники будут бесплатно раздавать всем желающим в Пермском центре медпрофилактики на улице Пушкина, 85. В рамках проекта «120/80 Береги жизнь, измеряй давление» в Прикамье запланирован целый ряд мероприятий: лекции, школы здоровья, акции «Узнай свое давление». Кроме того, с 29 сентября по 6 октября в медицинских учреждениях края будут организованы школы здоровья по темам: «Профилактика артериальной гипертонии», «Школа пациента с гипертонической болезнью», «Правила здорового сердца».