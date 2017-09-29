Пермь принимает Первенство Европы по скалолазанию
Пермь примет Первенство Европы по скалолазанию, в котором примут участие юные спортсмены из 19 стран в возрасте от 14 до 19 лет. Местом проведения соревнований станет пермский СК им. Сухарева, который на три дня превратится в большой Скалоград. Ожидается приезд 270 участников.
В субботу в 17:00 начнется яркая церемония открытия «Первенства Европы по скалолазанию» и пройдут индивидуальные забеги в квесте. По итогам двух конкурсных дней участники, прошедшие все испытания квеста, получат право побороться за звание «Супер-Героя», а в воскресенье зрители встретятся со звездами мирового скалолазания и поучаствуют в розыгрыше призов и подарков от спонсоров и партнеров соревнований. В Пермском крае более трех тысяч человек, увлекающихся скалолазанием, при этом треть – активно тренируется и участвует в соревнованиях.
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