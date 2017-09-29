В Перми отменяют «дачные» электрички
В Перми отменяют электрички «дачных направлений». 1 октября перестанут действовать основные маршруты из Перми в пригородные поселки и деревни. Электропоезда в направлении Кизела, Углеуральской, Дивьи и других поселений ходят из Перми по летнему расписанию с 1 мая по 30 сентября. В связи с переходом на зимнее расписание указанные маршруты прекращают свою работу. В частности, с 1 октября отменяются маршруты Чусовская – Кизел и Чусовская - Губаха, а также электропоезда, следующие из Перми до станций Углеуральская, Дивья, Григорьевская (курсируют с понедельника по четверг, а также по субботам), Менделеево (по пятницам, субботам и воскресеньям), Оверята и Кишерть (по пятницам, субботам и воскресеньям). Вместо них два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям, будет курсироватьдополнительный поезд сообщением Пермь II - Кунгур - Пермь II.
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