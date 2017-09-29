В Березниках вспоминают поэта Алексея Решетова

В Березниках пройдет акция, посвящённая памяти известному поэту. 29 сентября – годовщина смерти Алексея Решетова, поэта, заслуженного работника культуры РФ, Почётного гражданина города. Сегодня в сквере у КДЦ состоится городская акция «Сохраните огонь, если дорог поэт» с возложением цветов к памятнику поэту. Прозвучат стихи Алексея Решетова, музыкальные композиции в исполнении ансамбля скрипачей березниковского музыкального училища. В акции примут участие представители общественных организаций, литературное объединение «Элита», учащиеся школ и жители города. Начало акции в 12 часов.