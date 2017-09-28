В Перми построят ТРК-гигант за 10 миллиардов
В Перми хотят построить торговый центр, похожий на «Дубай Молл» (ОАЭ). О намерении возвести в районе Красных казарм крупнейший в городе торговый центр заявил пермский холдинг «Сатурн-Р». Его площадь может составить до 400 тысяч кв метров. По планам, высотность нового ТРК не превысит четырех этажей. Стоимость проекта без отделочных работ - 10 млрд. руб. До 2019 года холдинг намерен построить парковочную зону для жителей района на 4–5 тысяч машиномест, затем заняться строительством ТРК. Предположительно, в пермском аналоге «Дубай-Молла» будут один-два бассейна, ледовые катки, развлекательные центры, кинотеатры.
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