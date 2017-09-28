Восток - дело тонкое
В пермской гимназии №2 продолжаются мероприятия проекта «Восточный мост». Сегодня приглашаются ценители Японии и японской культуры. Для гостей и участников будут проведены мастер-классы по оригами, кимоно, чайной церемонии и японскому языку. А также открытая лекция по истрии японцев в Перми. Участие в Дне Японии примет специалист по живописи суми-э из Японского фонда (Москва). Мероприятия реализуются в рамках конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» и продлятся до 17.30. Вход свободный.
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