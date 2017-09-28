Всемирный день моря отмечаем с Пушкинкой

В пушкинской библиотеке Перми сегодня отметят День моря. С 13 до 14 часов здесь работала «морская комната открытий» из Музея пермских древностей. На экспозиции представлены окаменелости и горные породы древнего моря, которые можно взять в руки и рассмотреть поближе. Выставку сопроводят рассказами об удивительных морских чудесах. Затем пройдет презентация мультфильма «Пермское море» о древнем море и Пермском геологическом периоде. Мультфильм создан младшей группой мультипликационной студии «Анимашка» по мотивам рассказа Евгения Пермяка «Шумливое море». В 16 часов состоится игра-квест по городу «Открытие Камы». Задания познакомят участников с историческими именами и героями литературных произведений, связанными с Камой, и помогут по-новому взглянуть на знакомые места Перми. Старт в большом зале библиотеки, второй этаж. Запись по телефону 212-95-28. В 18:30 пройдет лекция «Древнее море, рифы и лагуны на территории Пермского края» Владимира Ожгибесова, доцента кафедры региональной и нефтегазовой геологии ПГНИУ. Лекция посвящена истории Пермского моря, которое не встретить на современных географических картах. Оно существовало в глубокой древности, около 280 миллионов лет назад, и оставило после себя множество богатств и загадок. Вход на все события свободный.