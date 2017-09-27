В Прикамье работает «горячая линия» по запуску тепла

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края напоминает, что в связи с началом отопительного периода в Пермском крае с целью мониторинга и оперативного контроля за качеством предоставления коммунальной услуги по отоплению в жилищном фонде с сегодняшнего дня по 10 октября будет работать телефонная горячая линия. На горячую линию Инспекции можно обратиться в рабочие дни с понедельника по четверг: с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов, в пятницу: с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по телефонам: (342)237-74-45, 237-74-54.