В Прикамье работает «горячая линия» по запуску тепла
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края напоминает, что в связи с началом отопительного периода в Пермском крае с целью мониторинга и оперативного контроля за качеством предоставления коммунальной услуги по отоплению в жилищном фонде с сегодняшнего дня по 10 октября будет работать телефонная горячая линия. На горячую линию Инспекции можно обратиться в рабочие дни с понедельника по четверг: с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов, в пятницу: с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по телефонам: (342)237-74-45, 237-74-54.
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