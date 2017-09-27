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«Мама-пчелка»: как совмещать воспитание детей с работой

мама-пчелка в Краснокамске

Проект «Мама-пчёлка» провел встречу в Краснокамске.  Встречу посетили более 60 человек. На встрече своими историями поделились женщины, которые нашли варианты совмещать воспитание детей с работой: предпринимательницы, рукодельницы, удаленные сотрудники и фрилансеры, организаторы мероприятий для мам с детьми и те, кто пробует себя в торговле. В октябре в Пермском крае состоятся еще четыре информационные встречи в рамках проекта «Мама-пчёлка». Встречи запланированы в Звездном, Осе, Кудымкаре и Губахе. С расписанием встреч и местами проведения можно познакомиться в группе проекта в социальных сетях.  После каждой встречи для женщин будет организована 30-дневная групповая онлайн-консультация с подробным разбором всех направлений занятости, базовых предпринимательских навыков, особенностей работы вместе с детьми. Напомним, что проект «Мама-пчёлка» стал победителем конкурса гражданских и социальных инициатив Администрации губернатора Пермского края. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.09.2017 в 15:42 в рубрике - Радио Пермского края

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