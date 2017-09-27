Пушкинка отмечает День туризма и День моря

«Пушкинка» приглашает на программу, посвящённую всемирному Дню туризма и Дню моря. На экскурсиях «Литературные легенды Дома Смышляева» участники познакомятся с литературными героями известных произведений и их историческими прообразами, судьба которых связана с Пермью и Домом Смышляева. В 16 часов начнется пешеходная экскурсия по городу «В лампаде камских вод…». Поэтическая строчка Бориса Пастернака стала названием и прологом литературной экскурсии, посвященной реке, писателям и поэтам, воспевшим в своем творчестве Каму. В 17:30 состоится travel-встреча «В гости к миру» с путешественником, фотографом, общественным деятелем Александром Люкшиным. В 18:30 пройдет большое песочное шоу «Романтическое путешествие» по дальним странам от Елены Полторацкой. Художник создаст волшебные и завораживающие образы архитектуры, природы и экзотических животных под мелодичную музыку разных стран. 28 сентября в библиотеке запланирована также насыщенная культурная программа, посвященная Дню моря.