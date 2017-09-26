Приют для животных приводят в порядок
В пермском приюте на улице Соликамской, 271 завершают ремонт мест содержания безнадзорных животных. Ремонт уличных вольеров включает замену настилов и кровли, покраску металлических элементов, а также обработку всех деревянных конструкций антисептиком. Как сообщили в МКУ «Пермская городская служба по содержанию безнадзорных собак и кошек», на сегодняшний день завершена реконструкция девяти вольеров, кухни, где проведена комплексная замена электропроводки, плитки. В капитальном здании отремонтированы две послеоперационные, начался ремонт помещений общего пользования. Кроме того, на территории приюта установлены новые контейнеры для мусора и ультразвуковые приборы для отпугивания грызунов. Площадка возле самого приюта отсыпана асфальтовой крошкой, что позволяет предотвратить скопление воды на территории и сделать ее более чистой и комфортной для персонала и посетителей. Но, несмотря на благоустройство, «постояльцы» муниципального приюта с нетерпением ждут ответственных, доброжелательных хозяев, которые подарят им новый дом и шанс на счастливую жизнь. Для этого достаточно обратиться по адресу: улица Соликамская, 271 или позвонить по телефону (342) 263-14-94.
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